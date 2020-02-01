Орловским рыболовам придется пересмотреть список любимых мест для «тихой охоты» В Орловской области 89 рыбоводных участков попадают под запрет.





С 1 января в силу вступил Федеральный закон от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому нельзя заниматься любительским рыболовством на прудах и озерах, которые используются для разведения рыбы и являются собственностью юридических или физических лиц.



Полный список объектов, на которые распространяется действие закона, размещен на Портале Орловской области.





Мария Семак

1 февраля 2020 года



