Одним аварийным участком на Орловщине стало меньше По инициативе областной Госавтоинспекции новый светофорный объект появился на одном из опасных перекрестков в селе Тросна на трассе М2 "Крым".





Как рассказали в ГИБДД, необходимость открытия данного светофорного объекта назрела давно. С 2017 по 2019 год на этом участке автодороги М2 "Крым" было зарегистрировано 9 ДТП, в которых 1 человек погиб, 11 человек были ранены.





Надежда Невматулина

1 февраля 2020 года



