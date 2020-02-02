«Триада», «Самсон» и «Лидер» стали гордостью орловских селекционеров Твердая пшеница и голозерный овес, горох, соя и фасоль. Новые сорта этих культур, выведенные в Федеральном научном центре зернобобовых и крупяных культур, прошли государственное испытание и появятся в этом году на наших полях. Об основных направлениях селекционной работы орловских ученых расскажет Владислав Кузнецов.





Руководитель селекционного центра Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур Владимир Сидоренко с увлечение рассказывает о новых сортах и гибридах пшеницы, ячменя, овса. Селекция зерновых - новое направление в работе ученых, и, тем не менее, в этом году по результатам работы государственной комиссии в реестре для возделывания в Центрально-Черноземном регионе впервые появился выведенный в Орле сорт твердой пшеницы, который используется для производства макарон и манной крупы. Это совместная работа орловских, самарских и краснодарских селекционеров. Отсюда и название – «Триада».



Владимир Сидоренко, руководитель селекционного центра Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур:«Он прошел очень широкое экологическое испытание, и это лучшая среди сортов твердой пшеницы устойчивость к полеганию, когда возникают переувлажненные периоды. Соответственно, получается лучшее качество макаронных изделий и для нас важной крупы. Содержание белка достигает в этом сорте 16%, клейковина - 28%».

Новым направлением в селекции пшеницы стало создание гибридов между полбой, пленчатой пшеницы с очень высоким качеством зерна и твердой пшеницей. Ученые пока даже не определись, к какому виду следует отнести этот гибрид - к твердой пшенице или голозерной полбе. Несомненно только то, что создание таких гибридов очень перспективное направление, как и создание голозерных сортов овса и ячменя. Сорт голозерного овса «Самсон 57» уже включен в государственный реестр. На его основе получен районированный в республике Молодова сорт «Белор». Работают ученые и над созданием голозерных сортов ячменя.



Владимир Сидоренко, руководитель селекционного центра Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур: «Голозерный ячмень не уступает, а даже, по данным диетологов, превосходит отдельные сорта риса. Это направление мы тоже не оставляем. Проблема одна - чтобы он был конкурентоспособен по урожайности».

Создание сортов с высоким качеством зерна для здорового питания – одно из важнейших направлений в селекции. Создаются, например, сорта пшеницы с фиолетовым колосом и фиолетовым зерном, которые характеризуются повышенным содержанием антиоксидантов, которые, по мнению ученых, замедляют старение.



Наряду с традиционным горохом, большое внимание уделяется в настоящее время новым сортам сои. Наши сорта не уступают зарубежным по урожайности, но раньше созревают, что позволяет использовать их в качестве предшественника озимых. В этом году на полях появится новый сорт «Лидер 10», который характеризуется еще и высоким содержанием белка.



Достижения орловских селекционеров известны и за рубежом. По результатам испытания мировой коллекции сортов в Швейцарии непревзойденными оказались сорта гречихи, а теперь и проса. Заинтересовали зарубежных специалистов и сорта чечевицы. Ученые Федерального научного центра работают также над созданием новых сортов озимой пшеницы, озимого ячменя, гороха, фасоли, других зернобобовых и крупяных культур.





Владислав Кузнецов

2 февраля 2020 года



