4 февраля отмечается всемирный день борьбы против рака К этой дате приурочили презентацию своего проекта создатели нового благотворительного Фонда «Содействие». Он будет оказывать помощь людям с онкологическими заболеваниями и их семьям, живущим на территории Орловской области.





Фонд объединил представителей медицинского и пациентского сообщества, общественников и волонтеров.



Презентация благотворительного Фонда «Содействие» и пресс-конференция пройдут 4 февраля в актовом зале Орловского онкологического диспансера.





Елена Литинская

3 февраля 2020 года



