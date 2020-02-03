На страже порядка – по доброй воле Орловской полиции помогают патрулировать улицы и раскрывать правонарушение более 300 народных дружинников.





В Орле действуют четыре отряда - 56 человек следят за порядком в Советском районе, 94 — в Железнодорожном, 103 — в Заводском и 61 — в Северном. Все группы внесены в региональный реестр и имеют свидетельства о регистрации. Сотрудники УМВД регулярно проводят обучение добровольцев, в том числе объясняют, как действовать в условиях, связанных с применением физической силы и оказывать первую помощь.



За 2019 год орловская полиция совместно с дружинниками выявили 448 административных правонарушений и четыре преступления.





Мария Семак

3 февраля 2020 года



