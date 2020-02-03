Баскетболистки ОрелГУ проводят дома заключительные матчи группового этапа Студенческой суперлиги Сегодня они встретятся с соперницами из Краснодара.





Наша команда стабильно набирает очки. Как сообщает «Орелспорт», сейчас орловчанки делят второе место в конференции «Запад» с командой «Черные медведи» из Санкт-Петербурга. Очная встреча соседей по турнирной таблице состоится 7 и 8 февраля.



А сегодня наши спортсменки сыграют с краснодарской командой. Начало матча – в 18:00.





Мария Семак

3 февраля 2020 года



