Роструд проведёт собственное расследование происшествия в Мценске Об этом сообщил начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости Егор Иванов.





В пятницу вечером Егор Иванов осмотрел место взрыва на строящемся заводе в Мценске.

Затем состоялась встреча с главой региона Андреем Клычковым и главным государственным инспектором труда в Орловской области Андреем Усиковым. Губернатор Орловской области рассказал, что на данный момент проведен полный комплекс спасательных мероприятий. «К сожалению, пять человек погибло, трое пострадало. Мы определяемся с мерами поддержки родных», - сказал Андрей Клычков.

Егор Иванов.



Ранее Роструд руководитель Роструда Михаил Иванков.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области Представитель Роструда отметил, что за короткий срок правительством Орловской области была проделана значительная работа. «В ближайшее время мы проведём собственное расследование. С Фондом социального страхования будем решать вопрос по выплатам родственникам погибших», - сообщилРанее Роструд инициировал проверку работодателя в связи с происшествием в Орловской области. Федеральная служба по труду и занятости устанавливает, находились ли погибшие и пострадавшие при исполнении трудовых обязанностей, чтобы, в том числе оперативно приступить к оформлению всех необходимых документов для осуществления страховых выплат. «Нами принимаются все необходимые меры. Формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая на производстве. Инициируется проверка организации», – сообщилФото пресс-службы губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

1 февраля 2020 года



