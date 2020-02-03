В минувшие выходные пострадали два пешехода Одно ДТП произошло в областном центре, другое – в пригороде Орла.





1 февраля в 14:20 минут водитель 1967 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-21053, следовал по ул. Пушкина и в районе д. 24 при повороте направо на 3-ю Курскую, не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода 1963 г.р., который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, после обследования отпущен на амбулаторное лечение.



2 февраля в 15 часов женщина-водитель, управляла автомобилем «Киа», двигалась по автодороге Калуга – Орел, и в районе 205 км допустила наезд на 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в отделение нейрохирургии.



За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате пять человек получили травмы, один человек погиб.





Орловское Информбюро

3 февраля 2020 года



