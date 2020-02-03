Под Ливнами в автоаварии пострадали водитель и два его пассажира ДТП произошло 1 февраля в 15:40.





Водитель, управляя автомашиной ВАЗ-21104, следовал по автодороге Ливны - Русский Брод – Верховье и в районе 28 км допустил столкновение с автомашиной «Шевроле Авео».



В результате ДТП водитель и два пассажира ВАЗ получили телесные повреждения и были госпитализированы в Ливенскую ЦРБ.



За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате пять человек получили травмы, один человек погиб.





Орловское Информбюро

3 февраля 2020 года



