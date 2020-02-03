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Под Ливнами в автоаварии пострадали водитель и два его пассажира

ДТП произошло 1 февраля в 15:40.


Водитель, управляя автомашиной ВАЗ-21104, следовал по автодороге Ливны - Русский Брод – Верховье и в районе 28 км допустил столкновение с автомашиной «Шевроле Авео».

В результате ДТП водитель и два пассажира ВАЗ получили телесные повреждения и были госпитализированы в Ливенскую ЦРБ.

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате пять человек получили травмы, один человек погиб.


Орловское Информбюро
3 февраля 2020 года
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