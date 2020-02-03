В Орловской области автомобиль слетел с дороги в кювет Пострадал водитель.





1 февраля в около трех часов ночи водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», следовал по автодороге Болхов - Орел, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, осмотрен бригадой скорой помощи Хотынецкая ЦРБ, не госпитализирован.



За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате пять человек получили травмы, один человек погиб.





Орловское Информбюро

3 февраля 2020 года



