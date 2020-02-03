75-летний водитель погиб на месте ДТП Смерть произошла в результате столкновения автомобиля с опорой линии электропередачи.





ДТП произошло в Ливнах 1 февраля в 17:20.



Водитель 1945 г.р., управляя автомобилем «Дэу», следовал по ул. Кобринской и в районе д.6 А, совершил наезд на препятствие в виде электроопоры. В результате ДТП водитель скончался на месте.



За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате пять человек получили травмы, один человек погиб.





Орловское Информбюро

3 февраля 2020 года



