В Орле прошел показ нового инклюзивного спектакля «Научите меня жить» Спектакль на суд зрителей представила театральная студия «Неравнодушные» центра социальной поддержки «Равные».





Актеры - особенные дети и школьники-волонтеры. Они рассказывали о дружбе, о выборе профессии и даже о модных тенденциях, а также о том, как преодолеть себя, как справиться с недугом, как преодолеть предвзятость и недоброжелательность.



Елена Воробьева директор центра социальной поддержки «Равные»: «Спектакль удивителен тем, что его написали сами волонтеры и особенные ребята. Работали над ним очень долго, и в нем они поделились своими впечатлениями об этом мире».





Юлия Опанасюк

3 февраля 2020 года



