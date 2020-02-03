Родственникам трех рабочих, погибших в результате взрыва на заводе в Мценске, выплатят по 200 тысяч рублей Деньги выплатят из резервного фонда правительства Орловской области.





Решение выплатить компенсацию родственникам погибших губернатор озвучил сегодня на заседании регионального правительства.



Напомним, 31 января в Мценске при монтаже оборудования на заводе ООО «ЗПО» произошел взрыв, в результате которого погибли 5 человек, 3 человека пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда. Также проводится проверка Федеральной службой по труду и занятости.



На выходных в регион прибыли представители посольства Турции в России, чьи граждане также погибли в результате взрыва.



Глава региона подписал распоряжение правительства о выделении из резервного фонда правительства Орловской области денежных средств в сумме 600 тыс. рублей для оказания единовременной материальной помощи.

По 200 тысяч рублей получат родственники трех рабочих - граждан Российской Федерации, погибших в результате чрезвычайной ситуации.



Как выяснилось, при взрыве пострадали также граждане Турции. Двое из них 31 января после оказания медицинской помощи в мценской ЦРБ были отправлены домой, один пострадавший был переведен в областную клиническую больницу. Его планируют доставить санитарным транспортом в Москву.



Также на заседании правительства сегодня сообщили, что родственникам погибших российских граждан выплатят материальную помощь из муниципального бюджета города Мценска. Родственники погибших граждан Турции получат выплаты по медицинской страховке. Кроме того, собственники предприятия, на котором произошел взрыв, окажут материальную помощь семьям погибших и возьмут на себя затраты по организации похорон, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

3 февраля 2020 года



