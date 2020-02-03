В Орле отдельные классы 16-ти образовательных учреждений закрыты на карантин Но пока ни одно учреждение не ушло на карантин полностью.





Как сообщает сайт городской администрации, режим карантина введён в отдельных классах школ №№ 2, 5, 7, 13, 17, 20, 23, 27, 28, 35, 36, 50, 51, гимназиях №№19 и 39, лицее №40. Всего учебный процесс приостановлен в 76 классах.



На территории Орловской области наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и внебольничными пневмониями, регистрируются случаи гриппа.



На минувшей неделе управлением Роспотребнадзора по Орловской области было зарегистрировано около 4 тыс. случаев болезни, 60,2% от общего числа составляют дети в возрасте до 14 лет.





Орловское Информбюро

3 февраля 2020 года



