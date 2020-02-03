Орел готовится к Масленице Администрация города приглашает предпринимателей принять участие в празднике.





Предпринимателям предлагают разместить торговые точки в сквере им. И.С. Тургенева и у Городского парка культуры и отдыха в день празднования «Широкой Масленицы» — 1 марта. Для размещения предлагается 46 мест. Подробности на сайте городской администрации.





Орловское Информбюро

3 февраля 2020 года



