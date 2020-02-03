Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Семьи погибших при взрыве в Мценске получат по 200 тысяч рублей из резервного фонда правительства региона



- В 76-ти классах 16-ти школ Орла введен карантин.



- «Адвокаты» и «прокуроры» - старшеклассники. Мы побывал на уроке правосудия в областном суде. Расскажем, зачем проводят такие акции.



- К 75-летию Великой Победы мы запускает масштабный проект. Принять участие может каждый.



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Вести-Орёл

3 февраля 2020 года



