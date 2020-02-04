В театре «Свободное пространство» состоялся премьерный показ спектакля «Баллада о бессмертии» Это парафраз фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие...». Режиссер спектакля Сергей Пузырев намеренно перенес на сцену кадры из знаменитого кино. В 75-летний юбилей года Великой Победы это дань театра и артистов тем людям, которые ее завоевали.





До начала спектакля зрителей встречала выставка плакатов времен Великой Отечественной и фронтовая концертная бригада с песнями и стихами военных лет. Эта интерактивная площадка сразу настраивала на тему предстоящего спектакля. И хотя многие неоднократно видели фильм, на спектакле был аншлаг.



Сделать театральную версию оказалось непростой задачей. Режиссер-постановщик Сергей Пузырев хотел рассказать не столько о войне, сколько о людях, о том, удивительном, сильном поколении. Вживаться в роли девочек-героев сегодняшнему поколению артистов очень сложно. Огромная временная пропасть лежит между ними, и дотронуться до чувств и характеров молодых защитниц Родины - непросто.



«Баллада о бессмертии» - эта история о гибели маленького женского отряда, который не дал фашистам взорвать участок Кировской железной дороги, рассказана со сцены театра «Свободное пространство». Насколько труппе удалось попасть в эпоху, задеть, затронуть за живое скажет только зритель.





Эва Стасюлевич

3 февраля 2020 года



