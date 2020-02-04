13 орловцев вернулись из Китая Все они были туристами. Орловская область предпринимает все меры профилактики коронавируса.





Информация обо всех недавно прибывших из Китая тщательно мониторится. Таких в Орловской области 13 человек. Медучреждения регистрируют их состояние, как и всех больных с любыми симптомами респираторных инфекций.



В Орловской области предприняты необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции. О работе в этом направлении сегодня на заседании регионального правительства доложил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.



Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Во всех пунктах пропуска через государственную границу нашей страны проводится усиленный двойной контроль пребывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из КНР, как в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью, в течение 14 дней после прибытия в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возбудителей вирусных инфекций, включая новую коронавирусную инфекцию».

В Орловской области разработан план основных организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области. Планом предусмотрены мероприятия, направленные на дополнительное оснащение лечебных организаций необходимым медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и другими расходными материалами, сообщает информационный портал Орловской области.





Антон Киселёв

3 февраля 2020 года



