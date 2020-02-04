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ОМС в 2020-ом: что ждёт пациентов На вопросы редакции «Орловского информбюро» ответил Роман Федяков – директор ТФОМС Орловской области.





Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Здравствуйте. Нововведения конечно есть, но приоритетным направлением в 2020 году остается борьба с онкологическими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В 2020 году увеличилось количество случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» со стентированием коронарных артерий больных с нестабильной стенокардией, с острым и повторным инфарктом миокарда с подъемом и без подъема ST электрокардиограммы почти на 250 случаев. Всего на проведение таких операций предусмотрено 207,3 млн. рублей.

Также как и в 2019-ом, в текущем году за счет средств ОМС предусмотрена оплата дорогостоящего лечения больных вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара БУЗ Орловской области «ГБ им. С. П. Боткина» и больных с хронической почечной недостаточностью препаратами железа и эритропоэтинами в инъекционной форме для профилактики осложнений диализа.

Для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения заложены расходы для 280 женщин на общую сумму 33,6 млн. рублей. При этом на базе перинатального центра БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З. И. Круглой» возможно пройти комплексное лабораторное обследование при определении показаний и подготовке женщин к применению вспомогательных репродуктивных технологий. Подробнее о процедуре ЭКО можно узнать по ссылке.

Для трех медицинских организаций области: БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» выделены объемы для оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» - медицинская помощь для лиц старше 65 лет с сопутствующим диагнозом «старческая астения». Отметим, что данный вид медицинской помощи включен в региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Также в 2020 году выделен значительный объем диагностических (лабораторных) исследований для пациентов в амбулаторных условиях. Роман Петрович, здравствуйте. Тема нашей беседы обширна, но постараемся уместить целый год в один материал. Итак, каждый год в перечень услуг, оказываемых по полису ОМС, входят новые пункты. Что добавилось в 2020-ом?﻿ А какие именно исследования выделены и насколько доступны они будут для наших жителей? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: В 2020 году при обследовании в поликлинике более доступными для пациентов станут: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы, эндоскопические диагностические исследования, гистологические исследования, цитологические исследования мазка из шейки матки и молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических заболеваний. Основной приоритет при назначении данных исследований направлен на выявление онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную, медицинской организации, к которой прикреплен гражданин, при наличии медицинских показаний.

Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание). Сроки проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии при оказании первичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения. Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологические заболевания не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований.

Ежедневно врачу, оказывающему первичную специализированную медико-санитарную помощь, предоставляются сведения о возможных объемах отдельных диагностических (лабораторных) исследований, предоставляемых в конкретных медицинских организациях.

Порядок направления на такие исследования устанавливается нормативным правовым актом Департамента здравоохранения Орловской области. Теперь о профилактических осмотрах и диспансеризации. Есть ли изменения в порядке их прохождения? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: В 2020 году значительно увеличены расходы системы ОМС на проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров определенных категорий граждан более чем на 300,0 млн. рублей. Доступно проведение данного вида медицинской помощи в выходные дни и мобильной формой оказания медицинской помощи.

Напомним, что лица старше 40 лет подлежат ежегодной диспансеризации, при которой к обязательному набору при проведении профилактического медицинского осмотра добавляется перечень мероприятий скрининга и методов исследований, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний с соответствующим набором для определенного пола и возраста. Подробнее об организации проведения диспансеризации на территории Орловской области можно узнать на официальном сайте ТФОМС Орловской области или по телефону горячей линии 8-800-200-77-45. Онкология остаётся в приоритете. Давайте немного расширим тему.

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, это важно. Сейчас химиотерапевтическое лечение онкологических больных осуществляется в соответствии с клиническими рекомендациями, разработанными экспертами профессиональных онкологических сообществ. Врачи при назначении лечения строго руководствуются данными клиническими рекомендациями и не вправе вносить свои корректировки в схемы лечения.

На оказание медицинской помощи по профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования в 2020 году предусмотрены расходы в сумме 1 180,7 млн. рублей, что выше 2019 года почти на 300,0 млн. рублей.

Расширилось количество схем лекарственной терапии, используемых при лечении онкологических больных с 581 до 688 схем, в том числе с использованием препаратов таблетированной формы. Стоимость химиотерапевтического лечения больных дифференцирована от 14,0 до 800,0 тыс. рублей в зависимости от используемой схемы. Часто слышим от пользователей и такой вопрос: какие стоматологические услуги можно получить по полису ОМС в 2020 году?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: При оплате стоматологической медицинской помощи за счет средств ОМС существенных изменений не произошло. Напомним, что с 2019 года в оплату включены светоотверждаемые материалы отечественного производства, что позволит обеспечить доступность и повысить качество бесплатных стоматологических услуг. Перечень стоматологических материалов, необходимых для оказания бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС размещен на официальном сайте ТФОМС Орловской области.

И актуальное из информационного поля: частная поликлиника МагаМед-Орёл не обслуживает население по полису ОМС. Поясните ситуацию.

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС объемы медицинской помощи ООО «МегаМед-Орел» не установлены, поскольку медицинская организация не в полном объеме выполняет свои обязательства перед пациентами по оказанию первичной медико-санитарной помощи в рамках территориальной программы ОМС, а именно:

-не осуществляет профилактические мероприятия, диспансеризацию граждан и диспансерное наблюдение; -не осуществляет оказание неотложной медицинской помощи пациентам на дому. Напомню, при возникновении подобных вопросов пациентам не стоит пытаться разрешить их самостоятельно, ведь это – трата времени и стресс. Лучше обратиться за пояснением к страховому представителю страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС, или в ТФОМС Орловской области по телефону горячей линии: 8-800-200-77-45.





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



