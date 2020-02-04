Гендиректор Первой городской управляющей компании Мценска предстанет перед судом Его обвиняют в выполнении оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.





18 января 2019 года упавшая с крыши снежная наледь травмировала 11-летнего ребенка . Пострадавший мальчик с переломом ключицы был госпитализирован в медицинское учреждение. Следствием установлено, что обвиняемого неоднократно уведомляли контролирующие и надзорные органы о возможности чрезвычайных происшествий, связанных с обрушением снега и наледи с кровель, балконов многоквартирных домов. Несмотря на это в декабре 2018 года и январе 2019 года он не принял действенных мер по очищению кровли и балконов обслуживаемого многоквартирного дома в городе Мценске. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

3 февраля 2020 года



