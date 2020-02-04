Сегодня в Орле двум ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали в честь 75-летия Победы Медали Александру Максимовичу Ширшову и Василию Андреевичу Науменко вручил глава администрации города Александр Муромский.





Александр Максимович Ширшов - участник Сталинградской битвы. Был пехотинцем и танкистом, четырежды ранен на фронте. Он стал участником первого парада Победы в 1945-м. О том, что Германия безоговорочно капитулировала, одним из первых узнал Василий Андреевич Науменко. Войну он встретил в Беларуси, в Могилевской области. Два года жил в оккупации. В декабре 1943-го вместе со сверстниками отправился на строительство оборонительной линии. Уже потом сражался в зенитно-артиллерийском полку, а в 1945-м долгожданную победу встретил в должности связиста неподалеку от Риги.





Юлия Опанасюк

3 февраля 2020 года



