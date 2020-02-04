На Орловщине активизировались мошенники, предлагающие заменить учетные приборы Об этом предупреждают орловские энергетики. При этом сообщают, что цена на счетчики - завышенная.





Схема действия традиционная – к орловцам в дом приходят неизвестные люди, представляются сотрудниками ресурсной компании, осматривают электросчетчик, после чего утверждают, что он неисправен и рекомендуют срочно его заменить. Подобная ситуация произошла с жительницей Дмитровского района. Пожилая женщина заплатила за услугу 3 500 рублей, а позже выяснилось, что прибор учета был годен до 2027 года. Чтобы не стать жертвой мошенников, не впускайте в дом незнакомцев. А если к вам пришел сотрудник компании, позвоните в эту организацию и уточните информацию.





Мария Семак

4 февраля 2020 года



