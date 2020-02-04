В Орловской области выберут самого внимательного читателя

Сегодня стартует региональный этап конкурса. Конкурс проводится библиотекой им. Бунина.

Заявки на участие уже принимаются. Приглашаются старшеклассники и студенты.

В этом году конкурс посвящен юбиляру Ивану Алексеевичу Бунину. Ребятам предлагают изучить три его произведения «Жизнь Арсеньева», «Суходол» и «Деревня» и ответить на 40 вопросов. Авторов 15 самых лучших работ ждут дипломы и ценные подарки.

В прошлом году читали Чехова. В муниципальном этапе приняло участие 600 человек, 170 из них прошли в региональный тур.