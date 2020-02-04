Две школы Орла полностью уйдут на карантин С 4 февраля на карантин полностью уйдут два общеобразовательных учреждения областного центра — школы №12 и №13.





Режим карантина также введён в отдельных классах школ №№ 2, 5, 7, 17, 20, 23, 28, 33, 35, 36, 51, гимназиях №№19 и 34, лицеях №№21, 22 и 40, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

3 февраля 2020 года



