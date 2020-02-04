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Андрей Клычков встретился с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Николаевичем Орловым

Встреча состоялась по итогам мероприятия в военно-историческом музее, где Андрей Клычков вручил орловским ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».


Губернатор обсудил с участником войны меры социальной поддержки ветеранов и приравненных к ним лиц, патриотическое воспитание молодежи, подготовку к празднованию 75-летия Победы, увековечивание памяти советских солдат и офицеров и многое другое, сообщает информационный портал Орловской области.
 
Николай Николаевич Орлов - уроженец Орла, был призван в ряды Советской армии в октябре 1944 года. Воевал в Восточной Пруссии. Победу встретил под Кенигсбергом в составе 339-го отдельного артиллерийского батальона, наводчиком противотанковой батареи. В начале 1946 года Николая Николаевича направили на военную службу на Японские острова. Более 6 лет прослужил на Дальнем Востоке. Мобилизован из рядов армии в 1951 году в звании старшины.
 
Николай Николаевич Орлов награжден медалью «За победу над Германией», трудовым орденом «Знак Почета». Имеет инвалидность по общему заболеванию.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
 



Орловское Информбюро
3 февраля 2020 года
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