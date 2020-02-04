В Орле пройдет турнир по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Валентины Тихомировой

Соревнования будут идти два дня – 7 и 8 февраля. Награды разыграют спортсмены разной возрастной категории. В программе – двоеборье, прыжки в высоту и длину отдельно, бег на различные дистанции и эстафета. Традиционные соревнования легкоатлетов проводятся как дань уважения заслугам и достижениям Валентины Николаевны Тихомировой, которая является участницей Олимпийских игр 1968 и 1972 годов, чемпионкой Европы 1966 года по пятиборью и пятикратной чемпионкой СССР.





Мария Семак

4 февраля 2020 года



