Еще на двух орловских экс-полицейских заведено уголовное дело Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и краже.





Преступления вменяют в вину высокопоставленным работникам Новодеревеньковского межрайонного отдела МВД. По версии следствия, коррумпированные полицейские организовали схему хищения зерна, принудив участников сельхозработ отгружать продукцию в их собственные «закрома». Совокупный ущерб от преступных действий превысил 800 тысяч рублей. Для раскрытия преступления в СК сформировали особую следственную группу. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно завладели 35 тоннами пшеницы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, а также 24 тоннами семян рапса, принадлежащего ООО «Орел-Агро-Продукт». Продолжая свою преступную деятельность, распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению. Указанные преступления выявлены при содействии сотрудников УФСБ и полиции». Это не первое уголовное дело в Орловской области, которое заведено на бывших полицейских. На прошлой неделе стартовало судебное разбирательство в отношении Федора Козина и Павла Клёнышева. Замначальника полиции регионального УМВД и экс-начальника БЭП Железнодорожного райотдела обвиняют в коррупции.





Иван Суверин

3 февраля 2020 года



