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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- 200 тысяч рублей - семьям погибших работников и помощь в организации похорон. Следователи разбираются в причинах трагедии в Мценске, власти пытаются поддержать родственников.
- Два теперь уже бывших полицейских перепутали «закрома». Следователи заинтересовались «криминальным урожаем».
- Андрей Клычков стал губернатором литературной России. Это звание в Союзе писателей России ввели два года назад.
- Личное искреннее «спасибо». ГТРК «Орел» запускает масштабный проект «75 мгновений Победы». Он - о наших отцах, дедах и прадедах, подаривших нам жизнь. Присоединяйтесь! Вместе мы расскажем о нашей Победе!
Вести-Орёл
3 февраля 2020 года