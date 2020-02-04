Андрей Клычков стал губернатором литературной России Диплом о присвоении такого почетного звания сегодня вручил ему Николай Иванов - председатель Союза писателей России.





Столичные гости приехали, чтобы обсудить перспективы на этот год. Кстати, в 2020 году Союз писателей Орловщины отмечает 60 лет.









Татьяна Напольских

3 февраля 2020 года



