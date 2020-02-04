Законная собственность У добросовестного приобретателя теперь не отнимут жилье, даже если выяснится, что заветные квадратные метры человеку продали с нарушением законодательства.





Татьяна Тихонова, заместитель начальника отдела управления Росреестра по Орловской области: «В качестве способа защиты прав добросовестного приобретателя предусмотрена возможность отказа судом в удовлетворении иска об истребовании жилого помещения из владения добросовестного приобретателя в собственность государства, если после выбытия этой недвижимости из владения публичного собственника прошло три года с момента государственной регистрации прав на нее».

Течение срока приобретательной давности начнется с момента поступления объекта во владение добросовестного покупателя, а в случае регистрации права собственности - не позднее с момента регистрации прав.





Оксана Гранн

4 февраля 2020 года



