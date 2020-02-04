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Орловский областной онкологический диспансер получил современное медицинское оборудование

Оборудование, полученное в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», позволит улучшить качество диагностики и выявления рака на ранней стадии, а также с его помощью можно будет выполнять малотравматичные операции.


С тех пор, как в прошлом году Орловский онкологический диспансер вступил в федеральную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, обновление медицинской техники пошло значительно активнее. Как рассказал главный врач онкодиспансера Александр Удодов, в прошлом году был получен МРТ аппарат, сканирующий микроскоп, эндоскопическое и УЗИ оборудование. И это не разовая акция - обновление планируется в ежегодном режиме.

Новенький томограф - отрада для рентгенологов. Еще на стадии испытания стало понятно, что это более высокий уровень диагностики. МРТ-аппарат принадлежит к технике последнего поколения. Он значительно расширит возможности рентгенологов и возьмет на себя большую дополнительную нагрузку. Ведь с этого года исследования будут проводиться не только пациентам диспансера.

Маргарита Филимонова, врач-рентгенолог Орловского областного онкологического диспансера: «Теперь мы можем делать МРТ молочных желез, МРТ, головы, брюшной полости, суставов».

Сейчас аппарат МРТ работает в тестовом режиме, а с 1 февраля будет запущен на полную мощность.

Серьезное обновление произошло и в операционном блоке онкодиспансера. Туда поступили современные столы, лампы и стойки, которые помогут выполнять эндоскопические операции.

По словам медиков, оборудование соответствует высоким стандартам безопасности и качества. Столы и лампы уже установлены в операционных.

Олег Колесников, и.о. заведующего операционным блоком Орловского областного онкологического диспансера: «Это новые современные многофункциональные лампы операционные, светодиодные. Срок эксплуатации 50000 часов. Особенность этих ламп в том, что яркость света будет трех уровней - стандартный холодный и теплый, и плюс функция для эндоскопического освящения».

Эндоскопические стойки тоже готовятся к использованию и возьмут на себя большую нагрузку.

Ярослав Швецов, врач-онколог Орловского областного онкологического диспансера: «Данные методики являются ведущими как в нашей стране, так и за рубежом, применяются для диагностики опухолей, а также применяются для выявления их локализации, размеров, определения границ и для забора материала для морфологического и цитологического исследования. А также применяется для выявления ранних форм рака, которые протекают без клинических симптомов, чтобы выбрать для пациента правильную тактику лечения».

Это только первая партия нового оборудования, уже заказана и торгуется следующая. Врачи и пациенты надеются, что количество и качество техники поможет изменить в лучшую сторону ситуацию выявлением и лечением онкологии.


Елена Литинская
4 февраля 2020 года
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