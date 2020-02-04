За минувшие сутки в Орловской области пострадали два пешехода Один из них переходил дорогу в неположенном месте.





3 февраля в 7:30 водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигался по ул. Раздольной и в районе д. 86 произошел наезд на пешехода 1954 г.р., который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.



В этот же день в 15 часов в деревне Жилина Орловского района пострадала 17-летняя девушка, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Наезд был совершен водителем «Шкоды Октавиа» при повороте направо. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена на амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

4 февраля 2020 года



