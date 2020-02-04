В Ливенском районе сгорел «Фольксваген» ЧП произошло накануне днем в деревне Шебаново.





В результате пожара автомобиль «Фольксваген Гольф» выгорел по всей площади. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим электропроводки. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них два выезда – на ликвидацию пожаров и девять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

4 февраля 2020 года



