В Нарышкино горела хозпостройка Пожар произошел днем 3 февраля.





В результате пожара в хозяйственном строении огнем повреждена кровля на площади 30 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них два выезда – на ликвидацию пожаров и девять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

4 февраля 2020 года



