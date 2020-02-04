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Наблюдать онлайн за ремонтом моста Дружбы не получится

Подрядчик не собирается нести дополнительные затраты.


Сегодня на еженедельной планерке в мэрии Орла подняли вопрос экологической безопасности в связи с реконструкцией моста. Русло реки от падения мусора должен защищать специальный экран. Как доложили главе администрации, он имеется в наличии, но устанавливается локально по мере необходимости. Затем скопившийся мусор убирают вручную.

Также как стало известно, что с подрядчиком не могут договориться о видеонаблюдении. В данное время оно есть, в рамках контракта установлены две видеокамеры, но доступ к ним есть лишь у заказчика. Для того чтобы видеотрансляция была открыта на сайте городской администрации, требуются дополнительные затраты, на которые не идет подрядчик.

Кстати, после ремонта мост Дружбы станет шире на 1 метр 90 сантиметров.


Анна Вайсергисер
4 февраля 2020 года
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