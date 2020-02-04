В Орле организовали сетевую акцию #Бунин_Фет_Читаем _вместе В этом году сразу два русских классика отмечают юбилеи. 200 лет исполняется Афанасию Фету и 150 лет - Ивану Бунину. Еще раз перечитать произведения этих авторов предложили сотрудники орловской библиотеки им. Бунина.





Подключиться к этой акции могут все желающие - достаточно прочитать стихотворение или отрывок из прозы и выложить в интернет с хештегом #Бунин_Фет_Читаем _вместе.



Работники Бунинки не только инициировали эту сетевую акции, но и сами первыми включились в нее. Сотрудники библиотеки нашли то, что им близко в произведениях писателей-юбиляров. И уже подключились к этой акции школьники и студенты.



Акция #Бунин_Фет_Читаем _вместе продлится до конца декабря 2020 года. Подробности здесь.









Татьяна Тимохина

4 февраля 2020 года



