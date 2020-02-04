На каком расстоянии водитель заметит пешехода на неосвещенном перекрестке? Корреспондент ГТРК «Орел» участвовал в эксперименте.





Орловские пешеходы хронически недооценивают риск ДТП при переходе дороги. К таким выводам пришли в региональной Госавтоинспекции. Только за январь и только в областном центре под колеса угодили 13 пеших участников движения.



Что видно автомобилисту из салона авто непогожим вечером на плохо освещенной улице? Похоже, большинство пешеходов таким вопросом не задается. А зря - считают инспекторы. Возникая на дороге, словно бы из ниоткуда, пешие орловцы нередко провоцируют ДТП. И хотя виновником наезда на переходе почти автоматически считают водителя, пешеходы, по словам полицейских, также не без греха.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «При анализе ДТП, связанных с наездом на пешехода, которые произошли в Орле с начала года, выявлено, что более чем в 20% случаев водитель просто не имел возможности затормозить перед пешеходным переходом из-за того, что он не увидел, что пешеход ступил на проезжую часть. Пешеходы, не убедившись в безопасности, начинают переходить проезжую часть».

На каком расстоянии водитель заметит пешехода на неосвещенном перекрестке? Вместе с сотрудниками ГИБДД мы провели эксперимент. В результате опытный инспектор за рулем патрульной машины не смог избежать наезда на условного пешехода при скорости 40 км/ч.



По словам инспекторов, фликеры на одежде в темное время суток повышают выживаемость пешехода на дороге в разы. Кроме того, пешим участникам движения не помешает вспомнить нехитрые правила из школьного курса ОБЖ: посмотреть налево, направо, убедиться, что опасности нет и только после этого можно переходить дорогу.





Иван Суверин

4 февраля 2020 года



