Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Почему капитальный ремонт моста Дружбы в Орле не доступен в режиме онлайн? Об этом сегодня говорили в мэрии.



- Вместо пяти миллионов - 100 тысяч. Именно столько суд постановил взыскать с УМВД в пользу отца убитой Яны Савчук.



- Пешеходам необходимо иметь световозвращающие элементы. На какой эксперимент пошли полицейские, чтобы доказать это?



- На «Радио России. Орёл» в год 75-летия Победы каждый день будут звучать стихи о войне.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

4 февраля 2020 года



