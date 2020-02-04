В музее-мастерской Андрея Курнакова открылась выставка иллюстраций к детским книгам Это графика из фондов Музея изобразительного искусства разных авторов, в том числе и орловских - Любови Жмакиной и Вячеслава Ромашова. Можно познакомиться с работами к произведениям Бажова, Пушкина и русским народным сказкам.





Все представленные на выставке иллюстрации относят к периоду 60-70-х годов прошлого столетия. Герои работ - знакомые с детства персонажи, и у многих дома наверняка сохранились книги, которые иллюстрировали художники отец и дочь Васнецовы, Жмакина, Ромашов и Кузьмин. Ребята и взрослые могут не только познакомиться с авторами, но и увидеть разные графические приёмы - офорт, литографию, автолитографию. За иллюстрации Ивана Конькова соперничали многие издательства.



Ирина Барсукова, научный сотрудник музея-мастерской А.И.Курнакова: «Коньков - это изумительная и любимая всеми нами с детства сказка «Золотой петушок» Пушкина. Его гравюры потрясающе интересные, они есть почти во всех музеях мира, есть даже в Ватикане».

Музей-мастерская приглашает всех удивиться и порадоваться светлому восприятию мира сказки, доброму и мягкому юмору, вернуться в детство, и вспомнить те самые, любимые, книги с картинами. Выставка будет работать до 20 марта.





Эва Стасюлевич

4 февраля 2020 года



