Иск отца погибшей Яны Савчук к региональному управлению МВД удовлетворен Правда, требуемая сумма уменьшилась в 50 раз.





Позиции суда, истца и его адвоката совпали только по существу исковых требований. Что касается суммы ущерба, то ее суд снизил в 50 раз, постановив взыскать с УМВД только 100 тысяч рублей вместо 5 миллионов, которые Александр Савчук требовал в качестве возмещения морального вреда, причиненного ему сотрудницей полиции.



Напомним, в прошлом году экс-участковая Наталья Башкатова была осуждена за халатность к двум годам колонии-поселения. Полицейская пообещала заявительнице «выехать и описать ее труп» за несколько минут до того, как девушку убил ее бывший сожитель. Кстати, убийца посредством видеоконференцсвязи также был опрошен в суде в качестве свидетеля по ходатайству ответчика.





Иван Суверин

4 февраля 2020 года



