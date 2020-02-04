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Иск отца погибшей Яны Савчук к региональному управлению МВД удовлетворен

Правда, требуемая сумма уменьшилась в 50 раз.


Позиции суда, истца и его адвоката совпали только по существу исковых требований. Что касается суммы ущерба, то ее суд снизил в 50 раз, постановив взыскать с УМВД только 100 тысяч рублей вместо 5 миллионов, которые Александр Савчук требовал в качестве возмещения морального вреда, причиненного ему сотрудницей полиции.

Напомним, в прошлом году экс-участковая Наталья Башкатова была осуждена за халатность к двум годам колонии-поселения. Полицейская пообещала заявительнице «выехать и описать ее труп» за несколько минут до того, как девушку убил ее бывший сожитель. Кстати, убийца посредством видеоконференцсвязи также был опрошен в суде в качестве свидетеля по ходатайству ответчика.


Иван Суверин
4 февраля 2020 года
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