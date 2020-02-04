«Читают дети о войне» Совместный проект «Радио России. Орел» и библиотеки имени Аркадия Гайдара воплощается в жизнь. И уже сегодня в радиоэфире будут звучать стихи о войне в исполнении орловских школьников.





Репертуар для записи в радиостудии подбирали сотрудники библиотеки им. Гайдара. Они же явились инициаторами этой акции. Сегодня на радио пришли ученики гимназии № 19. В 4 «В» классе отобрали самых лучших чтецов.



Это не разовая акция. Проект «Читают дети о войне» - долгосрочный.



Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орел»: «Каждую неделю в студии мы записываем правнуков Победы, которые, может, благодаря этому проекту смогут познакомиться с теми событиями, которые происходили в страшные годы Великой Отечественной войны».

И каждый день в год 75-летия Победы в эфире «Радио России. Орел» будут звучать стихи о войне, прочитанные детскими голосами.





Татьяна Тимохина

4 февраля 2020 года



