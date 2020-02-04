Орловские госавтоинспекторы закрыли год с уверенным снижением большинства негативных показателей Об этом сегодня рассказали журналистам на пресс-конференции.





Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «873 происшествия (минус 4%). Погибло 94 человека (минус 16%). Ранено 979 человек (минус 5%). Снизилось количество ДТП с несовершеннолетними - 81 ДТП (минус 12%)». За нарушение правил содержания дорог в прошлом году инспекторы наказали должностных и юридических лиц на 10% больше. Возможно, именно поэтому число аварий с сопутствующими дорожными условиями снизилось примерно в тех же пропорциях.





Иван Суверин

4 февраля 2020 года



