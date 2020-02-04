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В Орле с пьяными водителями маршруток будет работать специальное подразделение ГИБДД

Число пьяных ДТП в прошлом году снизить не удалось. Об этом говорили на пресс-конференции в региональном ГИБДД.


В течение года пьяные аварии устраивали не только рядовые автомобилисты, но и водители маршрутного транспорта.
 
По словам главного инспектора области Александра Коршунова, сомнительная вольница на пассажирских перевозках обусловлена недостатком контроля со стороны заказчиков этих услуг.
 
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Сколько мы информации направили о систематическом нарушении водителями, о ДТП, но, к сожалению, практически ни одного контракта именно по этому поводу не было расторгнуто».
 
С этого года Госавтоинспекция берет контроль в собственные руки: этим займется вновь созданный 5-й отдела МРЭО ГИБДД.
 
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Сегодня такое подразделение создано в количестве 17 человек. Уже результаты есть. Основная задача этого подразделения - работа с организаторами перевозок, с должностными лицами».



Иван Суверин
4 февраля 2020 года
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