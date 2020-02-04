Еще одна школа Орла закрывается на карантин

С 5 февраля на карантин полностью закроется школа №37. Занятия уже приостановлены в школах №12 и №13.

Режим карантина также введён в 82-х отдельных классах школ №№ 2, 5, 7, 17, 20, 23, 28, 33, 35, 36, 51, гимназиях №19 и №34, лицеях №№21, 22 и 40. Завтра к этому списку присоединятся школы №29 и №30, сообщает сайт городской администрации.

По информации начальника управления образования Александра Шатохина, в начале января 2020 года из-за распространения острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ) занятия не посещали 5,8% обучающихся, на сегодняшний день это число составляет 11,2% от общего количества школьников.

Приказ о приостановлении занятий издается, Если больше 20% учащихся класса или школы болеют. Карантин, как правило, вводится на семь дней.

Директорам школ рекомендовано не допускать до занятий учащихся и преподавателей с симптомами ОРВИ, проводить дезинфицирующие мероприятия, влажную уборку, проветривать помещения, следить за температурным режимом.