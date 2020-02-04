Юбилейных медалей «75 лет Победы» удостоились ещё два ветерана Великой Отечественной войны Глава администрации Орла Александр Муромский и председатель городского Совета ветеранов Анатолий Костарев посетили ветеранов, которые проживают в Советском районе города.





Юбилейные медали «75 лет Победы» вручили Александру Даниловичу Безкровному и Виктору Михайловичу Недриге. Александр Данилович Безкровный , уроженец Сумской области Украинской ССР, героически сражался в битве за Москву. После окончания Великой Отечественной войны он служил связистом в Ленинграде, Омске, Новосибирске, Чите, Казахской ССР. В 1974 году Александра Даниловича уволили в запас. Он переехал в Орёл, где до 1991 года трудился в региональном Штабе гражданской обороны. Виктор Михайлович Недрига, уроженец Краснодара, в 2020 году встретит свой 97-й день рождения. Ему довелось участвовать в наступлении на Германию в составе Ленинградского фронта. Начинал ветеран как радиосвязист, затем овладел искусством военной контрразведки. В 1950 году по распределению Виктора Михайловича направили в Орёл. Служил в РОВД Советского района, сообщает сайт городской администрации. Александру Максимовичу Ширшову и Василию Андреевичу Науменко. Накануне юбилейные медали «75 лет Победы были вручены





Орловское Информбюро

4 февраля 2020 года



