Юбилейных медалей «75 лет Победы» удостоились ещё два ветерана Великой Отечественной войны

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Юбилейных медалей «75 лет Победы» удостоились ещё два ветерана Великой Отечественной войныГлава администрации Орла Александр Муромский и председатель городского Совета ветеранов Анатолий Костарев посетили ветеранов, которые проживают в Советском районе города.
Юбилейные медали «75 лет Победы» вручили Александру Даниловичу Безкровному и Виктору Михайловичу Недриге.
Александр Данилович Безкровный
, уроженец Сумской области Украинской ССР, героически сражался в битве за Москву. После окончания Великой Отечественной войны он служил связистом в Ленинграде, Омске, Новосибирске, Чите, Казахской ССР.
В 1974 году Александра Даниловича уволили в запас. Он переехал в Орёл, где до 1991 года трудился в региональном Штабе гражданской обороны.
Виктор Михайлович Недрига, уроженец Краснодара, в 2020 году встретит свой 97-й день рождения. Ему довелось участвовать в наступлении на Германию в составе Ленинградского фронта. Начинал ветеран как радиосвязист, затем овладел искусством военной контрразведки.
В 1950 году по распределению Виктора Михайловича направили в Орёл. Служил в РОВД Советского района, сообщает
сайт городской администрации.
Орловское Информбюро
4 февраля 2020 года