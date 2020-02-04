В Орле задержали автомошенников Злоумышленники обманули более 300 человек, обещая продать автомобили. Шесть человек заключены под стражу, двое - в розыске.





По данным следствия, группа действовала с 2017 года на территории Орла, Курска, Белгорода и Москвы. Они открывали автосалоны и брали у людей машины с документами на продажу. Но деньги не отдавали. В итоге - в числе обманутых - более 300 человек, ущерб превысил 100 млн. рублей.





Татьяна Напольских

4 февраля 2020 года



