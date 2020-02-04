Андрей Клычков: господдержка орловских аграриев продолжится Об этом сегодня говорили на конференции Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов. Она прошла в здании регионального правительства.





Конференция началась с выставки, на которой сельхозтоваропроизводители демонстрировали свои успехи, а их немало. Главный - это рекордный урожай 2019 года - 3 миллиона 800 тысяч тонн. Причём одна пятая от этого числа - заслуга именно сельхозпотребкооперативов и личных подсобных хозяйств. Им удалось произвести почти 730 тысяч тонн растительной продукции. Также большим успехом прошлого года можно считать объёмы производства скота и птицы на убой - они выросли почти на 20% и составили 180 тысяч тонн. 214 миллионов рублей получили фермеры в 2019-м в качестве господдержки. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В 2020 году мы планируем дальнейшее расширение государственной поддержки малых форм хозяйствования. Направлений поддержки достаточно много, в частности это так называемая компенсирующая субсидия - здесь речь идёт о возмещении части затрат на проведение комплекса агротехнических работ, поддержке собственного производства молока, племенного животноводства и элитного семеноводства и уплаты страховой премии. Объём государственной поддержки в целом вместе с хозяйственными организациями составит почти 673 миллиона рублей».





Антон Киселёв

4 февраля 2020 года



