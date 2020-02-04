Из-за карантина каникулы не сократят

Сегодня две школы Орла не открыли двери для своих учеников. В учебных заведениях - карантин. В школе № 13, например, болеет каждый третий. И чтобы не распространять простудные вирусы, детей отпустили на неделю.

Как рассказала директор школы Татьяна Борисова, в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ отдельные классы стали закрывать с 24 января, так как число заболевших в классах превышало 20%. По данным на 3 февраля, заболевших оказался уже 31 %. Незапланированные каникулы здесь начались для 1286 мальчишек и девчонок.

Учителя в отсутствии детей корректируют свои учебные планы, технический персонал активно занимается санитарной работой. Директор школы признается: школьников больше всего интересует лишь один вопрос - не станут ли их весенние каникулы короче из-за незапланированных выходных. Ответ директора однозначный - не станут.

Вновь за парты ученики 13-й школы вернутся 11 февраля.