вторник 4.02.2020 20:04:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Из-за карантина каникулы не сократят

Сегодня две школы Орла не открыли двери для своих учеников. В учебных заведениях - карантин. В школе № 13, например, болеет каждый третий. И чтобы не распространять простудные вирусы, детей отпустили на неделю.


Как рассказала директор школы Татьяна Борисова, в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ отдельные классы стали закрывать с 24 января, так как число заболевших в классах превышало 20%. По данным на 3 февраля, заболевших оказался уже 31 %. Незапланированные каникулы здесь начались для 1286 мальчишек и девчонок. 
 
Учителя в отсутствии детей корректируют свои учебные планы, технический персонал активно занимается санитарной работой. Директор школы признается: школьников больше всего интересует лишь один вопрос - не станут ли их весенние каникулы короче из-за незапланированных выходных. Ответ директора однозначный - не станут.
 
Вновь за парты ученики 13-й школы вернутся 11 февраля.



Юлия Опанасюк
4 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.