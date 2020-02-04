В Орловском военно-историческом музее прошла «Встреча поколений» Сегодня юнармейцы, кадеты и юные десантники смогли пообщаться с ветераном Великой Отечественной войны и участником войны в Афганистане – Юрием Васильевичем Кушелевым.





Уже не в первый раз они собираются вместе. Инициатором бесед является участник штурма Берлина и освобождения Праги Юрий Васильевич Кушелев. На этот раз он рассказал об особенностях и значении битвы за Сталинград и об Орловской наступательной операции.





Анна Вайсергисер

4 февраля 2020 года



