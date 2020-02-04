Готовность Орловщины к сезону дорожного ремонта сегодня определяли в администрации области

Губернатор встретился с будущими подрядчиками.

Теперь подрядчикам будут предлагаться двух- и трехгодовые контракты. Взамен они должны жёстко соблюдать требования по качеству работ. При этом дорожники должны располагать техникой, рабочими и определённым запасом необходимых материалов. Всего же в этом году на ремонт дорог в рамках нацпроекта будет выделено 1 миллиард 172 миллиона рублей. В федеральном списке 10 объектов общей протяженностью 73,5 километра дорог.

Андрей Клычков отметил, что оттягивать старт работ не позволительно. Федеральным центром обозначены сроки заключения договора - конец декабря. Не соблюдая их, можно лишиться финансирования на следующие годы.

Но, как отметил глава региона, не стоит растягивать работы до конца декабря - разумнее завершить их раньше, тогда появится возможность исправить недоработки. Кроме того, раннее завершение ремонта позволит жителям пользоваться отремонтированными и новыми дорогами уже в этом году.